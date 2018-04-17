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На Житомирщині виявили 90 тонн львівського сміття

Олена Карп'юк

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У період із 14 по 15 квітня поблизу с. Барвинівка Житомирської області вивантажили 90 тонн львівського сміття. За знайденими у відходах чеками та квитанціями вдалося встановити, що його привезли з території Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

 

«Близько 90 тонн відходів різного походження поблизу с. Барвинівка Брониківської ОТГ зафіксували 16 квітня. Представники райдержадміністрації, Держпродспоживслужби та слідчо-оперативна група поліції, виїхавши на місце події, зафіксували правопорушення та склали акт.

Після цього відправили відповідний лист на районну поліцію щодо відкриття кримінального провадження за фактом виявлення на території Брониківської ОТГ несанкціонованого сміттєзвалища. А також повторно направили листи на патрульну поліцію Житомирської та Рівненської областей з метою посилити контроль проїзду фур на посту перетину кордону між областями та недопущення в подальшому перевезення та викиду сміття на території Новоград-Волинського району», – зазначила перша заступниця голови Новоград-Волинської РДА Наталя Даниленко.

Фото: Житомирська ОДА

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