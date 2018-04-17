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На Львівщині затримали двох турків, які намагались нелегально потрапити до Польщі

Юлія Шпак

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Двох іноземців, які намагались перетнути кордон поза пунктом пропуску «Рава-Руська», затримали прикордонники Львівського загону. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Про появу на околиці н.п. Річки двох невідомих осіб неслов’янської зовнішності, які рухаються в бік кордону, повідомив дільничний інспектор прикордонної служби.

Для перевірки отриманої інформації та пошуку можливих правопорушників вибула група реагування та близько 1 км від кордону виявила двох невідомих осіб з документами – громадяни Туреччини. В ході спілкування особи не змогли підтвердити мету перебування на околиці н.п. Річки, тому їх було запрошено у відділ прикордонної служби з метою встановлення причин знаходження в прикордонній смузі.

Під час подальших перевірочних заходів встановлено, що іноземці намагалися вчинити спробу порушення державного кордону. Наразі порушників затримано до трьох діб з метою встановлення обставин правопорушення. Їх дії підпадають під ознаки правопорушень, передбачених ст. 204-1 ч.2 «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України».

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