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У «Краковці» прикордонники в рейсовому автобусі знайшли розібраний радянський мотоцикл

Юлія Шпак

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У «Краківці» прикордонники виявили в рейсовому автобусі розібраний радянський мотоцикл, а в «Шегинях» передали поліцейським чергового хабародавця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Вчора вночі, у пункті пропуску «Краковець», що на українсько-польському кордоні, під час оформлення автобусу сполученням Надвірна – Плзен (Чехія), який слідував за кордон, прикордонники виявили незвичний багаж. Серед особистих речей у багажному відсіку правоохоронці знайшли розібраний радянський мотоцикл МТ-9, 1973 року випуску.

Водій автобусу, мешканець Івано-Франківщини зазначив, що мотоцикл перевозиться як вантаж, однак в ході повної перевірки прикордонники виявили, що номер рами мотоциклу знищено. В подальшому мотоцикл було вилучено представниками Нацполіції України для проведення експертного дослідження та прийняття правового рішення.

Крім того, в пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали та передали поліцейським водія мікроавтобусу, який намагався підкупити правоохоронців та поза чергою пройти види контролю в пункті пропуску.

52-річний мешканець Львівщини запропонував прикордонникові 800 гривень неправомірної винагороди, натомість стосовно неправомірних дій подорожнього прикордонники направили працівникам Нацполіції повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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