Суд оштрафував підприємця на 700 тисяч за річну несплату податків

Завдяки прокурорам і слідчим фіскальної служби до державного бюджету відшкодовано майже 700 тисяч гривень, які підприємець впродовж року не сплатив у податкову. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Цьогоріч у квітні, в рамках кримінального провадження, досудове розслідування якого за процесуального керівництва прокуратури області здійснювали слідчі управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області, забезпечено відшкодування до держбюджету збитків на суму майже 700 тис грн.

Правоохоронці викрили фізичну особу, яка упродовж 2016 року торгувала на території одного із районних центрів Львівської області побутовою технікою та хімією.

При цьому реалізація товару здійснювалась без реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

Відтак, до контролюючих органів не надавалась податкова звітність та не сплачувались обов’язкові податкові платежі.

Зазначимо, що у зв’язку із повним і добровільним відшкодуванням завданих збитків, прокуратурою області скеровано до суду клопотання на підставі ч.4 ст.212 КК України.