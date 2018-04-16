Спортсмени зі Львівщини стали бронзовими призерами на чемпіонаті Європи зі стрибків на акробатичній доріжці

Впродовж 12-15 квітня у місті Баку (Азербайджан) відбувся XXVI чемпіонат Європи зі стрибків на батуті. Представники Львівщини стали бронзовими призерами цих змагань. Про це Львівському порталу повідомили у пре-службі Львівської ОДА.

До складу збірної команди України увійшли троє спортсменів Львівської області – Віталій Войтів (серед дорослих), Олег Мазурик та Михайло Лесишин (серед юніорів). Усі вони вихованці Дрогобицької ДЮСШ ім. І. Боберського, тренери: Роман Веклюк та Тетяна Вагіла.

У командній першості Олег Мазурик та Михайло Лесишин разом з Іваном Чуприною (Вінниця) та Богданом Семашкіним (Кривий Ріг) посіли ІІІ місце і стали бронзовими призерами Чемпіонату Європи зі стрибків на акробатичній доріжці серед юніорів 2018.

Віталій Войтів у змаганнях серед дорослих добре виконав першу вправу, але, на жаль, у другій вправі допустився помилки і у підсумку посів 17 місце.