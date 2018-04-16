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На вулиці Хоткевича діти знайшли набої

Юлія Шпак

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У Львові на вулиці Хоткевича діти знайшли набої. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

 

Нещодавно на лінію 102 надійшов виклик з вулиці Хоткевича. Оператор почув у слухавку не звичний голос дорослої людини, а дитячий. Це телефонували підлітки і повідомили що знайшли набої.

Патрульні негайно прибули на місце події і зустрілися з дітьми віком 11-12 років. Вони показали патрульним небезпечну знахідку. Набої були розкладені під деревом. На місце події одразу викликали слідчих. Згадані предмети вилучили.

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