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Горе-водій на вантажівці зніс рекламний банер і повність заблокував об’їздну дорогу Львова

Соломія Григор'єва

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На кільцевій дорозі Львова фура в’їхала у рекламний щит, який впав на проїзну частину і цим самим заблокував проїзд. Про це Львівському порталу повідомила речниця Патрульної поліції Львівської області Катерина Рибій.

 

«Водій, керуючи вантажівкою MAN, не забезпечив безпеку дорожнього руху, був не уважний за кермом, внаслідок чого здійснив наїзд на рекламний банер. Від ДТП банер  впав на проїзджу частину та перекрив рух.

Рух заблоковано. Затори по обидві сторони кільцевої дороги Львова. Два екіпажі направляють автомобілі для об’їзду через місто», – повідомила Катерина Рибій.

Також оечниця зазначила, що на місці крацює кран для усунення перешкоди.

На водія складено протокол по ст.124 і вилучено посвідчення водія.

Станом на 20.30 рух транспорту на цій дорозі відновлено.

Фото: Патрульна поліція

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