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Завтра перекриють рух транспорту на вулиці Пластовій

Дарина Смеречанська

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Із понеділка, 16 квітня, буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Пластовій (від вул. Богданівської до вул. Бескидської). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з понеділка, 16 квітня, з 10.00 год і до 22.00 год 30 листопада 2018 року буде перекрито рух транспорту на вул. Пластовій (від вул. Богданівської до вул. Бескидської).

У зв’язку з проведенням будівельних робіт на вул. Пластова на ділянці від вул. Богданівської до вул. Бескидської, з понеділка, 16 квітня, з 10.00 год і до 22.00 год 30 листопада 2018 року, буде перекрито рух транспорту на цій ділянці дороги. Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління № 1» на замовлення ЛКП «Львівавтодор».

Об’їзд вулиць буде здійснюватися відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

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