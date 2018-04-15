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Українська армія стала однією з найбільш ефективних в Європі, - Порошенко

Дарина Смеречанська

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Президент України Петро Порошенко назвав ЗСУ однією з найбільш ефективною армією в Європі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

 

За його словами, за останні чотири роки нам вдалося не просто відродити українську армію, а й перетворити наші Збройні Сили на одну з найбільш ефективних армій у Європі.

«Чергове підтвердження цьому – участь групи українських десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Республіці Польща. Саме наші військові, які захищають незалежність та територіальну цілісність України на Сході, показали найкращі результати. Пишаюся нашими військовими!», – наголосив Глава держави.

 

 

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