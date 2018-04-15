ОСТАННІ НОВИНИ

У Самборі під час сварки молодший брат жорстоко побив старшого

|

У Самборі молодший брат побив старшого.  У чоловіка діагностовано тупу травму живота, розрив селезінки, перелом ребра та травму ока. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Самбірський відділ поліції 13 квітня надійшла інформація з районної лікарні про те, що до них за допомогою звернувся 54-річний місцевий мешканець. Медики діагностували  у чоловіка тупу травму живота, розрив селезінки, перелом ребра та травму ока.

Правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження потерпілому заподіяв його рідний брат, 45-річний житель райцентру. За словами зловмисника, вранці він зайшов до літньої кухні, де той знаходився, і попросив допомогти по господарству. Між ними виник побутовий конфлікт, під час якого молодший брат побив старшого.

Як з’ясувалося, аналогічний випадок стався також 8 квітня. Тоді сварка родичів теж завершилася побиттям потерпілого.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до до восьми років тюрми.

Наразі встановлюються обставини події, проводиться досудове розслідування.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...