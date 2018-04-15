У Самборі під час сварки молодший брат жорстоко побив старшого

У Самборі молодший брат побив старшого. У чоловіка діагностовано тупу травму живота, розрив селезінки, перелом ребра та травму ока. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Самбірський відділ поліції 13 квітня надійшла інформація з районної лікарні про те, що до них за допомогою звернувся 54-річний місцевий мешканець. Медики діагностували у чоловіка тупу травму живота, розрив селезінки, перелом ребра та травму ока.

Правоохоронці попередньо встановили, що тілесні ушкодження потерпілому заподіяв його рідний брат, 45-річний житель райцентру. За словами зловмисника, вранці він зайшов до літньої кухні, де той знаходився, і попросив допомогти по господарству. Між ними виник побутовий конфлікт, під час якого молодший брат побив старшого.

Як з’ясувалося, аналогічний випадок стався також 8 квітня. Тоді сварка родичів теж завершилася побиттям потерпілого.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.121Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Зловмиснику загрожує до до восьми років тюрми.

Наразі встановлюються обставини події, проводиться досудове розслідування.