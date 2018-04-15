У Бориславі помешкання місцевого мешканця «обчистив» колишній сусід

У Бориславі поліцейські впіймали зловмисника, який проник у житло колишнього сусіда та виніс звідти всі гроші. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Бориславське відділення поліції 13 квітня надійшла заява від 50-річного місцевого мешканця. За словами чоловіка, близько 12.00 в його квартиру через відчинені двері балкону проник колишній сусід, заподіяв йому тілесні ушкодження та забрав грошові кошти і електрообігрівач.

Потерпілий звернувся за допомогою до медиків, які діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Наступного дня працівники поліції встановили місцезнаходження зловмисника – 25-річного жителя Борислава. Він затриманий в порядку ст..208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.187 Кримінального кодексу України (розбій). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Проводиться досудове розслідування.