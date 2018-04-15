Цієї ночі у Львові впіймали 23 водіїв, які були п'яними за кермом

У ніч з суботи на неділю патрульнs поліції зупинили 23 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

Так, на автодорозі Київ-Чоп, патрульні зупинили водія, який порушив правила дорожнього руху. Під час спілкування з чоловіком патрульні виявили в автомобілі гладкоствольну рушницю. Дійсного дозволу на неї громадянин не мав, тому на місце викликали слідчих. Крім цього у водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду той відмовився, а тому на нього склали протокол за керування автомобілем в стані сп’яніння. Справу щодо рушниці патрульні передали слідчим.

На проспекті Чорновола патрульні виявили автомобіль Renault, водій якого порушив ПДР. За кермом перебував іноземець. У чоловіка були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Результат перевірки – 1,57 проміле. На водія склали протокол за ст. 130 КУпАП.

На вулиці Зеленій, екіпаж патрульної поліції помітив скутериста, який порушив ПДР. Йому надали вимогу про зупинку, проте водій її проігнорував та почав втікати. Патрульні почали погоню і після неодноразового попередження водія про відповідальність той зупинився. Чоловік перебував з ознаками сп’яніння, що підтвердив результат перевірки на приладі Drager. На водія склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та винесли постанову за невиконання вимог про зупинку.