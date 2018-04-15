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Парти-трансформери, інтерактивні дошки, футбол просто у шкільному коридорі. МОН презентувало інноваційне обладнання для шкіл

Дарина Смеречанська

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У Міносвіти презентували сучасні меблі, обладнання та загалом інноваційні рішення для освітнього простору. Про це повідомив у Facebook прем’єр Володимир Гройсман, передає Львівський портал.

 

«Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа. Тут все яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою. Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!», – поділився він враженнями, розмістивши відповідне відео.

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