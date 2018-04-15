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На Золочівщині безпідставно виплатили субсидій на понад мільйон гривень

Дарина Смеречанська

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В управлінні соціального захисту населення Золочівської райдержадмініністрації провели ревізію і перевірили використання коштів субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню. Сума зайво використаних коштів становила 1,4 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної аудиторської служби.

 

Зокрема, сума незаконної виплати державних соціальних допомог та субсидій у Золочівській райдержадмініністраціїстановила майже 1,3 млн грн. Звертаючись за державною соціальною допомогою та субсидією, мешканці району приховували інформацію про доходи від продажу рухомого і нерухомого майна, не повідомляли про придбання майна, вартість якого перевищувала дозволені законодавством розміри, тощо.

Також аудитори виявили, що підприємство, яке надавало послуги з водопостачання та водовідведення, не повернуло до бюджету 63 тис. грн невикористаних субсидій із відшкодування витрат на оплату цих послуг.

Про результати ревізії поінформовано Департамент соціального захисту населення Львівської ОДА, голову Золочівськоїрайдержадмініністрації, правоохоронні органи та Львівське територіальне управління Національного антикорупційного бюро України.

 

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