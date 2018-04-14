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За ніч у Львові зловили 12 нетверезих водіїв

Дарина Смеречанська

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За ніч 12 водіїв в стані сп’яніння попалися патрульним. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

 

Так, вночі на вулиці Жасминовій патрульні зупинили автомобіль Volkswagen Passat, водій якого порушив правила дорожнього руху. Його зупинили для перевірки документів та винесення постанови. За кермом був іноземець, який мав ознаки алкогольного сп’яніння. Перевірка на приладі драгер показала результат 0.48 проміле. На водія склали постанову за порушення ПДР та протокол за нетверезу їзду.

На вулиці Левицького патрульні зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого не увімкнув ближнє світло фар. У чоловіка виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Від проходження огляду той відмовився у присутності двох свідків. Також в салоні автомобіля патрульні побачили два флакони з білим та жовтим порошком. На місце події скерували слідчо-оперативну групу Личаківського відділу поліції.

Загалом за ніч патрульні виявили 12 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.

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