У Львові побільшає вагонів на трамвайних маршрутами № 3 та № 8

Із понеділка, 16 квітня, буде збільшено щоденний випуск трамвайних вагонів на маршрутах міста. Зокрема, через великий пасажиропотік, буде підсилено додатковими вагонами маршрути № 3 і № 8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«З понеділка, 16 квітня, ЛКП «Львівелектротранс» збільшить щоденний випуск трамвайних вагонів на маршрутах міста до 70 одиниць. Зважаючи на інтенсивний пасажиропотік на сихівському напрямку та напрямку в бік південної частини міста (вул. Кн. Ольги – вул. В.Великого) додаткові одиниці рухомого складу розподіллять між трамвайними маршрутами № 3 і № 8. Відтак щоденний випуск вагонів на маршруті № 8 буде збільшено до 18 одиниць, а на маршруті № 3 – до 12 одиниць», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, цього року у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку заплановано суттєве оновлення електротранспорту Львова – придбати 50 нових тролейбусів та 40 трамваїв (10 нових трамваїв і 30 трамваїв з Берліна).