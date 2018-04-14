ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові побільшає вагонів на трамвайних маршрутами № 3 та № 8

Дарина Смеречанська

|

Із понеділка, 16 квітня, буде збільшено щоденний випуск трамвайних вагонів на маршрутах міста. Зокрема, через великий пасажиропотік, буде підсилено додатковими вагонами маршрути № 3 і № 8. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«З понеділка, 16 квітня, ЛКП «Львівелектротранс» збільшить щоденний випуск трамвайних вагонів на маршрутах міста до 70 одиниць. Зважаючи на інтенсивний пасажиропотік на сихівському напрямку та напрямку в бік південної частини міста (вул. Кн. Ольги – вул. В.Великого) додаткові одиниці рухомого складу розподіллять між трамвайними маршрутами № 3 і № 8. Відтак щоденний випуск вагонів на маршруті № 8 буде збільшено до 18 одиниць, а на маршруті № 3 – до 12 одиниць», – розповів Іван Бондар, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю ЛКП «Львівелектротранс».

Нагадаємо, цього року у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку заплановано суттєве оновлення електротранспорту Львова – придбати 50 нових тролейбусів та 40 трамваїв (10 нових трамваїв і 30 трамваїв з Берліна).

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника
Соломія ГОЛОВІНА
Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутн...

Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»
Петро АДАМЕНКО
Співвласники «АТБ»: «Ми наповнюємо бюджет країни, з якого потім виплачують пенсії та зарплати»

Сьогодні в нашій країні «АТБ-маркет» відомий чи не кожному громадянину. Це найбільша вітчизняна торговельна мережа, яка ...

Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...