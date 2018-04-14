Порошенко про у дар США по Сирії: «Справедлива відповідь на жорстокий злочин проти людяності»

Президент України пояснив, як ставиться до того, що США, Франція і Велика Британія завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. На його переконання, це справедлива відповідь на злочин проти людяності. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок.

Це – справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей.

Україна закликає задіяти всі можливі механізми та інструменти ООН, в тому числі Раду Безпеки, для попередження подібних злочинів диктаторських режимів у майбутньому», – наголосив Глава держави.