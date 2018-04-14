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США, Франція і Британія завдали військових ударів у Сирії

Дарина Смеречанська

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США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Про це інформує Українська правда з посиланням на AP.

 

“Щойно я наказав Збройним силам США завдати точних ударів по цілях, пов’язаних потужностями диктатора Башара Асада з виробництва хімічної зброї”, – заявив Трамп у Twitter.

Гучні вибухи висвітлили небо над сирійською столицею, коли Трамп оголосив про авіаудари.

Згідно з повідомленням Білого дому, Трамп заявив, що США готові “підтримувати” тиск на Асада, поки він не припинить злочинні вбивства своїх людей забороненою хімічною зброєю.

Глава Пентагону Джим Меттіс повідомив, що в операції задіяно вдвічі більше зброї, ніж в минулому році, коли збройні сили США випустили 59 ракет “Томагавк” по авіабазі військ Асада, повідомляє Reuters.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що його країна, США і Велика Британія почали військову операцію проти “таємного хімічного арсеналу” сирійського уряду.

За його словами, “червона лінія була перейдена” після ймовірної хімічної атаки минулого тижня в сирійському місті Дума.

У Франції “немає сумнівів”, що сирійський уряд несе за неї відповідальність.

Макрон повідомив, що операція обмежиться ударами по можливостях Сирії виробляти хімічну зброю. Він не повідомив, яку зброю задіяно в операції і по яких саме цілях.

Агентство Reuters з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що крилаті ракети були застосовані проти військового об’єкта в 15 милях на захід від Хомса, який, як вважають, є місцем виробництва елементів хімічної зброї.

Як повідомляє Sky news, голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Джозеф Данфорд заявив, що повітряні удари зруйнували важливу інфраструктуру на трьох об’єктах, пов’язаних з програмою хімічної зброї сирійського режиму.

Першим об’єктом став науково-дослідний центр в Дамаску, який займався розробкою і виробництвом хімічної зброї. Другим – сховище хімічної зброї на захід від Хомса, а третім – склад хімічного обладнання і важливий командний пункт.

Він додав: “Важлива інфраструктура була зруйнована, що відкидає сирійський режим назад. Вони втратять роки досліджень і розробки, сховища і обладнання”.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що схвалила військові удари в Сирії, які спрямовані проти хімічної зброї в цій країні

 

 

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