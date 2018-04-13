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У Львові створили «чорну мапу» закладів, де грає російська музика

Юлія Шпак

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У Львові створили «чорну мапу» з відмітками закладів, в яких грає російська популярна музика, пише УНН.

 

Так, на базі сервісу Google Maps жителі Львова почали ставити відмітки геолокації чорного кольору на розташуванні кафе та крамниць, де, за їх словами, з динаміків лунає російська поп-музика.

«Мапа громадських закладів Галичини, в яких звучить переважно російська попсова музика. Якщо Ви знаєте такі заклади, будь ласка, заповніть коротку анкету», — сказано в описі мапи.

Станом на сьогодні, чорними мітками на карті Львова відзначені 15 крамниць і 15 закладів громадського харчування.

Ознайомитися з цією мапою можна тут.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом побиття на Великдень відвідувачів бару «Бідон», що вулиці Лесі Українки. Відвідувачі поскаржилися на російську музику, яка грала у закладі.

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