У Львові шукають житло для паломників регіональної зустрічі Тезе

З 28 квітня до 1 травня 2018 року у Львові відбуватиметься регіональна зустріч Тезе. Очікують на візит тисяч учасників з України та сусідніх держав. Попри те, що часу до масштабної молитовної події залишилося обмаль – житло вдалося знайти далеко не всім паломникам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Наразі ми підшукали оселі для 350 паломників. Але ще потребуємо 600 сімей, які зголосилися б надати місце для 1300 осіб. Ми працюємо через парафії, так само через громадські організації, контактуємо із монастирями Львова та околиць», – каже працівник БО «Фундація Духовного Відродження» Тарас Косар.

Для того, аби поселити паломника у своїй оселі, потрібно зовсім небагато. Тим паче, що варто лише забезпечити ночівлю – упродовж дня іноземних гостей вдома не буде. Організатори зустрічі не наполягають на тому, щоб учасникам зібрання Тезе надали канапи – варто, щоб у квартирі було бодай кілька квадратних метрів, де могли б розміститися люди. Всі вони матимуть із собою каримати та необхідні для ночівлі речі.

Також не обов’язково знати англійську, адже чимало паломників із сусідніх країн, а отже на побутовому рівні порозумітися вдасться неодмінно. Харчування учасників організатори зустрічі беруть на себе. Варто лише пригостити гостей вранці булочкою з чаєм та спільним обідом у неділю.

«Якщо Ви зрозуміли, що готові зробити справу милосердя і прихистити подорожнього у своїй оселі, а також організувати собі незабутній час із багатогранною та цікавою молоддю із інших країн, зголошуйтеся! Для цього варто зателефонувати за номером: 0731397192, або написати: lviv@taize.fr , або зайти до офісу, який розташований в організації «Українська молодь Христові» на вулиці Пекарській, 13», – додають у БО «Фундація Духовного Відродження».