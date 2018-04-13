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На Львівщині висадять найдовшу липову алею, аби встановити новий рекорд України

Юлія Шпак

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У суботу, 14 квітня, у м. Великі Мости Львівської області відбудеться встановлення нового рекорду України «Висадка найдовшої алеї лип» у категорії «Жива природа». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, алею висаджуватимуть вздовж дороги Р-15 Ковель – Володимир – Волинський – Червоноград – Жовква від м. Великі Мости до початку території Жовківського району. Кількість дерев – 1200 штук.

Запланована загальна протяжність липової алеї з двох сторін –  5 км 600 м.

Станом на 12 квітня Експертна Рада Національного реєстру рекордів України розглянула можливість встановлення заявленого рекорду і прийняла рішення щодо можливої реєстрації рекорду в номінації «Висадка найдовшої алеї лип».

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