На Львівщині висадять найдовшу липову алею, аби встановити новий рекорд України

У суботу, 14 квітня, у м. Великі Мости Львівської області відбудеться встановлення нового рекорду України «Висадка найдовшої алеї лип» у категорії «Жива природа». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, алею висаджуватимуть вздовж дороги Р-15 Ковель – Володимир – Волинський – Червоноград – Жовква від м. Великі Мости до початку території Жовківського району. Кількість дерев – 1200 штук.

Запланована загальна протяжність липової алеї з двох сторін – 5 км 600 м.

Станом на 12 квітня Експертна Рада Національного реєстру рекордів України розглянула можливість встановлення заявленого рекорду і прийняла рішення щодо можливої реєстрації рекорду в номінації «Висадка найдовшої алеї лип».