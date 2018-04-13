Будинок архітектора таки не будуть видворяти з Порохової вежі?

На виїзному засіданні постійної комісії з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації розглянули питання будівлі Будинку архітектора «Порохова вежа» і вирішили залишити її в користуванні архітекторів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як наголошують у облраді, беручи до уваги численні звернення голови правління Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України Б. Гоя, президента Національної спілки архітекторів України В. Гусакова, голови Ліги творчих спілок та Творчої інтелігенції Львівщини С. Мигаля, голови Громадської ради при ЛОДА А. Болюбаша, а також депутатські запити щодо використання будівлі по вул. Підвальній, 4, у м. Львові Львівською обласною організацією Національної спілки архітекторів України, члени комісії відвідали будівлю Будинку архітектора «Порохова вежа».

Зустрілися із членами правління Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України, ознайомилися із їх діяльністю та оглянули приміщення. За інформацією ЛОО НСАУ у Львівській області налічується 250 фіксованих членів спілки.

Комісія підтримала діяльність Львівської обласної організації Національної спілки архітекторів України та рекомендуватиме постійній комісії з питань комунального майна та приватизації обласної ради залишити за спілкою приміщення, необхідні для забезпечення їх діяльності в повному обсязі, а також звернула увагу на необхідність ефективнішого використання усіх приміщень будівлі, зокрема з метою збільшення їх доступності.

Також до постійної комісії звернулися настоятель храму св. Андрія Первозванного м. Львова о. Михайло Лучків, декан факультету культури і мистецтва ЛНУ ім. І. Франка Роман Крохмальний, представник Центрального державного історичного архіву України м. Львова та члени церковного комітету церкви св. Андрія Первозванного щодо сприяння у встановленні меж пам’ятки архітектури національного значення ХVІІ ст. – Бернардинського комплексу у м. Львові та його охоронних зон.

Раніше Львівський портал писав про можливе виселення Будинку архітектора із Порохової вежі та про те, що на будівлю вже мітять оком ресторатори.