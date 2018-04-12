Злочин чи підстава. Як на керівника «Супутника» повісили клеймо хабарника

Напередодні Великодніх свят громадськість Львова зворохобило звинувачення керівника мистецько-культурного центру «Супутник» Олександра Агашкова у хабарництві. Містяни розгорнули на його захист цілу кампанію. Активісти переконані, що це провокація, і кримінал Агашкову «шиють» безпідставно, адже він – сумлінний і чесний управлінець, підняв «Супутник» з руїни, вдихнувши у нього життя. Більше того, його характеризують, як борця з МАФами і забудовами у Левандівському парку.

Вже учора він опинився на лаві підсудних за начебто хабар. Арешту вдалося уникнути завдяки тому, що його взяли на поруки нардепи зі Львівщини Ігор Васюник та Ірина Подоляк. Але про все по черзі…

Власне, 5 квітня до керівника мистецько-культурного центру навідалися працівники СБУ. Як поінформували у правоохоронних органах, Олександра Агашкова та його заступника впіймали на хабарі у 10 тис. грн, який буцімто вимагали у підприємця за оренду комунального приміщення для проведення там дискотеки.

«Посадовці вимагали від підприємця десять тисяч гривень за здачу в оренду комунального приміщення для проведення культурно-масового заходу без укладання договору. Зловмисники планували привласнити отримані гроші, замість їх перерахування до міського бюджету», – пояснили у поліції.

Водночас зауважили, що «оперативники спецслужби затримали посадовців на робочому місці під час одержання усієї суми неправомірної вигоди».

Відтак поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище). Йому вручили підозру та відпустили до судового засідання, де визначать запобіжний захід.

#ЛьвівСвоїхНеЗливає. Містяни стали на захист Агашкова

Однак після того, як ця звістка облетіла Львів, небайдужі мешканці масово стали на захист керівника «Супутника». Так, у соцмережах розгорнулася ціла кампанія і на світлинах багатьох львів’ян з’явился «рамки» на підтримку Агашкова. Окрім цього, було оголошено відповідний збір підписів мешканців.

Зокрема, відома активістка Олеся Дацко зазначила, що Агашков протягом багатьох років не дає забудовувати Левандівський парк та воює там із торгівлею алкоголем. За її словами, у такий спосіб «вирішили поквитатися з бунтарем».

«Саша Агашков і хабар – це різні галактики. Людина, яка ідеєю свого життя зробила Культурно-мистецький центр «Супутник», яка вдихнула у «Супутник» життя. Таких майже нема. Вид вимираючих порядних людей. Більше 10 років саме Саша не дав і не дає забудувати Левандівський парк. Воює з торгівлею алкоголем у парку. Так розумію, вирішили поквитатися з бунтарем. Чомусь корупціонерів у мерії не ловлять. Хоча десятки доказів на руках! Як же цинічно. І гидко», – написала вона у Facebook.

Своєю чергою журналістка Ірина Юзик наголосила на тому, що львів’яни не можуть замовчувати цей факт і повинні висловити солідарність та виступити на захист Олександра Агашкова:

«Крім захисту парку, Олександр фактично з гівна підняв палац культури в районі, на який «забили» вже десятиріччями всі чиновники. Знаючи діяльність та безкомпромісність Олександра, я навіть не здивувався у тому, що скоїлось. Просто чекав, що, можливо, за ним прийдуть трохи пізніше і він буде не один з перших…Наразі активіст, який переніс рік тому операцію на шлунок через виразку потрапив у лікарню. Я не знаю, що буде зі мною завтра чи через рік, але я знаю, що якщо ми всі промовчимо сьогодні то краще нашим дітям та онукам тут не жити…Солідарність понад усе!».

Водночас ще одна активістка Лідія Конюх назвала цей інцидент жахливою провокацією та дискредитацією.

«Здогадуємось для чого це все зроблено, щоб ліквідувати того, хто має довіру людей, хто може дати гідну відсіч. Того, хто своєю силою і правдою наводить лад в своєму районі, який з руїни підняв те, що було не під силу владцям, не допустив остаточного знищення такого дорогого куточка для левандівців», – парирувала вона.

Як зауважила у коментарі Львівському порталу активістка Дарія Могінська, Агашков вкладав душу і кожну копійку в розвиток «Супутника».

«Із Олександром я знайома вже більш трьох років і знаю, його лише зі світлої сторони. Ця людина мене переконала в тому, що можна свій район зробити кращим. Він живе Левандівкою та «Супутником» і хоче зробити все на їхнє благо… Ми проводили стільки концертів і акцій, якщо б він хотів на цьому збагатитися, то вони б не були безкоштовними», – пояснила вона.

Депутат міської ради Юлія Хомчин також стала на захист Олександра Агашкова, наголосивши, що це «людина зі загостреним відчуттям справедливості і високим рівнем відповідальності, людина, яка з небайдужими мешканцями Левандівки вберегла цей «Супутник» і творить там культурну, молодіжну інституцію»

«Десятки заходів за роки діяльності, свій фестиваль, гуртки і секції для дітей, вчиться сам, вчить інших ну і воює з МАФом. Сам Левандівський парк від забудови теж відстоював, і те середовище, яке навколо нього гуртується. Це те, що я бачу, знаю, на основі чого можу робити ці висновки», – констатувала у Facebook депутат.

Своєю чергою заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко у коментарі Львівському порталу розхвалив Олександра Агашкова як зразкового керівника і висловив своє сподівання, що той і далі буде розбудовувати «Супутник».

«Якщо кожен, хто прийде нині на Левандівку і зайде в «Супутник», порівняє його з тим, як він виглядав кілька років тому, то побачить суттєву різницю. Тому що сьогодні «Супутник» став центром Левандівки і все це насправді завдяки керівнику та його команді. Вони змогли згуртувати громаду і в цьому їхня величезна заслуга. Так, було організовано Міжнародний фестиваль Параджанова, проведено багато ремонтних робіт… Це насправді велика сильна команда і ми віримо в те, що вона продовжуватиме працю. Те, що відбулося, стало для нас великою несподіванкою. Тому, важливо, щоби все відбувалося максимально прозоро та публічно. Адже є дуже багато питань, зважаючи на те, що триває довга боротьба з тим об’єктом, який біля «Супутника», – зазначив Андрій Москаленко.

Додамо, що після складання протоколу Олександр Агашков став погано себе почувати і його госпіталізували. Тому, активісти розпочали збір коштів на його лікування та адвокатську підтримку: картка 5168 7554 1951 4480 (Агашкова Надія Василівна).

Судилище над керівником «Супутника»

Власне, вчора у Галицькому районному суді Львова на вулиці Чоловського Олександру Агашкову обирали міру запобіжного заходу. Підтримати керівника «Супутника» прийшло кілька сотень небайдужих львів’ян.

На початку розгляду справи адвокат Олег Мицик попросив врахувати стан підозрюваного і пред’явив суду довідку з Комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги про те, що Агашков із 5 квітня перебуває на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з діагнозом загостреної виразкової хвороби дванадцятипалої кишки.

Однак представники правоохоронних органів наполягали на тому, щоби арештувати його на 60 днів з можливістю внесення застави у розмірі 70 480 грн.

«27 березня приблизно о 10.00 Олександр Агашков висловив вимогу щодо передачі грошей в розмірі 10 тис. грн громадянину Степаненку за оренду приміщення, яке перебуває на балансі підприємств. Будучи поставлений в умови, за яких відмова від передачі цих коштів, може спричинити настання негативних наслідків, Степаненко погодився на вказану пропозицію. Відповідно, 5 квітня, діючи з корисливих мотивів, Агашков отримав неправомірну вигоду», – зазначили представники сторони обвинувачення.

Тут додамо, що самого заявника на судовому засіданні не було.

Своєю чергою адвокат підсудного наголосив на неумісності обрання такого суворого запобіжного заходу і попросив не застосовувати її взагалі або ж обрати взяття на поруки чи особисту відповідальність. Водночас Олег Мицик зазначив, що оголошена підозра взагалі є необґрунтованою.

«У своєму запереченні я посилаюся на те, що в даному випадку має місце очевидна провокація злочину. Перед судовим засіданням намагався з’ясувати завдяки чому «Супутник» існує. Я з’ясував, що власник майна протягом трьох років існування закладу не виділив жодної копійки на оплату комунальних послуг. При цьому щомісяця оплачується світло: влітку на це йде 2,5 тис. грн, а взимку – 4 тис. грн. Його сплачують люди та друзі Агашкова. Чув безліч історій про те, як мешканці приносили туди свої крісла, столи…Йде мова про хабар у розмірі 10 тис. грн за нібито проведення дискотеки в розбомбленому залі, в той час, як оренда Львівської консерваторії коштує 10 чи 12 тис. грн. Для чого це, окрім як для штучного відкриття кримінальної справи і створення неприємностей людині, яка стоїть комусь на заваді?», – обурився адвокат.

Коли слово надали Олександру Агашкову, він наголосив, що вся ця історія – ґрунтовно підготована провокація проти нього.

«Я не брав і не братиму хабарі, ніякий таємний агент ніколи не змусить мене взяти його…Я взявся за цю роботу, щоби на Левандівці залишилася зелена зона і комунальне підприємство і воно там залишиться», – запевнив керівник «Супутника».

Всі гуртки і заходи у культурно-мистецькому центрі, за його словами, є абсолютно безкоштовними. І у всьому, що робиться у «Супутнику», як наголосив Олександр Агашков, є заслуга громади.

«Із липня 2014 року по жовтень 2015 року ініціативна група та всі мешканці самотужки робили ремонти, провадили культурно-мистецькі, розважальні заходи в «Супутнику», не маючи ніякої підтримки з бюджету. Бюджетом міста і на даний момент не передбачено жодних коштів», – зазначив він.

Додамо, що свою готовність взяти на поруки Олександра Агашкова висловили чимало осіб: двоє нардепів, троє депутатів ЛМР і п’ятеро активістів.

«Мені здається, що для правоохоронців, СБУ, прокуратури і всієї судової системи ця справа стане знаковою. І тут дуже важливо, щоби рівень недовіри до цих органів не впав ще нижче, ніж є нині. Я вважаю, що ця справа є абсолютно надуманою і такою собі дешевою підставою. Не з тими людьми треба боротися з корупцією, не цього від нас чекає суспільство», – резюмував нардеп Ігор Васюник.

Після перерви суд прийняв рішення не арештовувати Олександра Агашкова, а обрати міру запобіжного заходу у вигляді взяття на поруки. Його поручителями стали народні депутати Ігор Васюник та Ірина Подоляк. Вже на виході із будівлі суду керівника «Супутника» зустрічали і вітали львів’яни, які прийшли його підтримати. Однак вчорашній результат судового засідання – ще не перемога, а лише початок боротьби за правду…

Фото: Варіанти, Wikimapia, Львівський портал