Керівнику Культурно-мистецького центру «Супутник» вручили підозру

Керівнику Культурно-мистецького центру «Супутник» Олександру Агашкову вручили підозру. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутат ЛМР Юлія Хомчин.

«Олександру Агашкову вручили підозру, та відпустили до вівторка, до судового засідання на якому й будуть встановлювати запобіжний захід», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Львівський портал писав, що Олександра Агашкова підозрюють у хабарництві. Також повідомлялося, що на захист керівника Культурно-мистецького центру «Супутник» Олександра Агашкова виступає чимало львів’ян, які переконані, що звинувачення у хабарництві йому «шиють» безпідставно.

Фото: ZIK