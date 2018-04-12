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На кордоні з Польщею затримали чоловіка, який намагався перетнути кордон з паспортом сина

Юлія Шпак

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На кордоні з Польщею затримали мешканця Львівщини, який намагався перетнути кордон з паспортом сина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ.

 

Співробітники Львівського прикордонного загону на українсько-польському кордоні виявили громадянина України який намагався перетнути  державний кордон в пункті пропуску без відповідного документу.

Учора в пункт пропуску «Грушів», на виїзд з України,  прибув легковий автомобіль «Фіат» під керуванням мешканця Львівщини. Під час здійснення заходів контролю чоловік пред’явив чужий паспортний документ, як згодом з’ясувалося що це паспортний  документ належить його  сину.

Таким чином чоловік вчинив адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 204-1 КУпАП.

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