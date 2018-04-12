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До 10 років тюрми загрожує двом львів’янам, які до смерті побили свого знайомого

Юлія Шпак

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Двом львів’янам повідомлено про підозру у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно 34-річного та 29-річного львів’ян, які підозрюються у заподіянні тяжкого тілесного ушкодження.

«Подія трапилась цьогоріч у квітні на території колишньої військової частини у м. Львові. Зловмисники, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння під час раптового конфлікту із 43-річним знайомим, нанесли йому численні удари руками та ногами по тілу. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер», – йдеться у повідомленні

Правопорушникам вже повідомлено про підозру за ч.2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Крім цього, Галицьким районним судом їм обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Довідково: у разі доведення вини чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

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