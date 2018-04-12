Безкоштовний чи платний проїзд учнів у маршрутках Львова: рішення прийматимуть 19 квітня

Станом на сьогодні у Львові діють дві ухвали щодо проїзду школярів у маршрутках: перша передбачає оплату 50% вартості проїзду при пред’явленні учнівського квитка, друга – щодо безкоштовного проїзду. Відтак Львівський портал вирішив дізнатися, яким чином насправді їздять у маршрутках Львова школярі.

Саме під час минулої сесії Львівської міськради, 22 березня, депутати прийняли ухвалу №3162 про безкоштовний проїзд учнів у маршрутках, проте водночас внесли зміни до ухвали №915 за 2016 рік, згідно з якою школярі платитимуть половину вартості проїзду при пред’явленні учнівського квитка.

«Андрій Іванович спочатку не хотів виносити на розгляд ухвали про безкоштовний проїзд учнів. Тому першими ми розглядали власні зміни до ухвали №915, яка передбачає 50% оплату проїзду при наявності учнівського квитка. Якщо би ухвала про безоплатний проїзд учнів розглядалась швидше, то ми би просто могли скасувати ту ухвалу щодо платного проїзду. А зараз теоретично у Львові діють дві ухвали: про безкоштовний проїзд учнів та про 50%. Андрій Садовий вчора сказав, що буде вносити якісь зміни, але які – невідомо. Якщо він пропонуватиме відмовитися від безкоштовного проїзду, думаю, депутати за таке не голосуватимуть», – розповів депутат Львівської міськради та ініціатор ухвали щодо безкоштовного проїзду школярів Ігор Телішевський.

Водночас голова ГО «Батьківська рада Львівщини» Олена Пономарева у Facebook зазначила, що наразі зміни в угодах із перевізниками у міськраді не внесли, а також наголосила на доцільності виготовлення учнівських квитків.

«Розмовляла щойно з керівництвом управління транспорту. Ухвалу про безкоштовний проїзд учнів вони отримали, але ще не внесли зміни до угод із перевізниками, а також не скасовано попередню ухвалу №915, де передбачено оплату для учнів 50% вартості. Все буде відомо після наступної сесії міськради. Також наполегливо радимо всім виготовити учнівські квитки. Ухвала буде діяти лише за наявності учнівського квитка», – написала Олена Пономарева.

У коментарі Львівському порталу голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка пояснив, що автотранспортні підприємства погодилися безкоштовно возити учнів, але натомість вимагають від міськради компенсацій за пільгові перевезення інших категорій населення.

«Ми домовлялися з міською радою, що возитимемо безкоштовно школярів, адже розуміємо важливість цього. Але натомість ми просили, щоб міська рада виплачувала нам компенсації за пільговий проїзд інших категорій населення. Станом на сьогодні із початку року з бюджету Львова нам не виділили ні копійки.

Щодо безоплатного проїзду дітей, то сьогодні водії, звичайно, не виганяють їх із маршруток, але ми чекаємо, щоб із бюджету нам виділили кошти за інші пільгові перевезення», – наголосив Іван Велійка.

Остаточно врегулювати питання із проїздом школярів у маршрутках мають під час сесії Львівської міської ради, яка відбудеться вже 19 квітня.

Нагадаємо, перед попередньою сесією Львівської міської ради, яка відбулась 22 березня, перевізники ТзОВ «Успіх БМ», ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр – Львів» та ПАТ «Львівське АТП 14630» погодилися безкоштовного возити школярів.