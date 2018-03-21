Львівські перевізники погодилися безкоштовно возити учнів. У мерії проти?

Сьогодні, 21 березня, на спільному зібранні автотранспортних підприємств ТзОВ «Успіх БМ», ТзОВ «Міра і К», ТзОВ «Фіакр – Львів» та ПАТ «Львівське АТП 14630» було прийнято рішення про підтримку ініціативи депутатського корпусу Львівської міської ради стосовно надання права безкоштовного проїзду в громадському транспорті учням середньоосвітніх шкіл. Про це йдеться у відповідному рішенні зібрання, копія якого є у розпорядженні Львівського порталу.

Перевізники прийняли рішення, згідно з яким безкоштовний проїзд у громадському транспорті учням надаватимуть щоденно з 07:00 до 20:00 год., крім вихідних, святкових днів і канікул. Умовою безоплатного проїзду школярів є пред’явлення оригіналу учнівського посвідчення.

Як повідомили Львівському порталу власні джерела у депутатському корпусі Львівської міської ради, наразі цю ухвалу блокує міський голова Львова Андрій Садовий.

Додамо також, що завтра, 22 березня, на сесії Львівської міської ради розглядатимуть зміни до ухвали «Про встановлення вартості проїзду для дітей шкільного віку». Згідно з нею, у міськраді хочуть встановити школярам 50% вартість проїзду у маршрутках при пред’явленні учнівського квитка.