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За добу рятувальники на Львівщині гасили 18 пожеж сухої трави

Олена Карп'юк

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Протягом учора, 10 квітня, на території області виникло 18 випадків загорання сухої трави та чагарників загальною площею 17,8 га. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Протягом учора пожежі сухої трави виникали у Буському, Жовківському, Пустомитівському, Золочівському, Жидачівському, Сколівському та Бродівському районах області.

Найбільші займання сухостою сталися поблизу сел. Олесько Буського району –9 га; поблизу с. Тяглова Сокальського району – 5 га; у с. Семенівка Пустомитівського району – 1,5 га; у с. Великий Дорошів Жовківського району – 1 га;

Зазначимо, сьогодні штраф за самовільне спалювання рослинності становить від 170 до 340 грн. Однак Мінекології планує підвищи його розмір до 3000-6000 грн.

Нещодавно Львівський портал також писав про наслідки, які несе за собою спалювання сухої трави. Детальніше про це читайте тут.

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