За добу рятувальники на Львівщині гасили 18 пожеж сухої трави

Протягом учора, 10 квітня, на території області виникло 18 випадків загорання сухої трави та чагарників загальною площею 17,8 га. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Протягом учора пожежі сухої трави виникали у Буському, Жовківському, Пустомитівському, Золочівському, Жидачівському, Сколівському та Бродівському районах області.

Найбільші займання сухостою сталися поблизу сел. Олесько Буського району –9 га; поблизу с. Тяглова Сокальського району – 5 га; у с. Семенівка Пустомитівського району – 1,5 га; у с. Великий Дорошів Жовківського району – 1 га;

Зазначимо, сьогодні штраф за самовільне спалювання рослинності становить від 170 до 340 грн. Однак Мінекології планує підвищи його розмір до 3000-6000 грн.

Нещодавно Львівський портал також писав про наслідки, які несе за собою спалювання сухої трави. Детальніше про це читайте тут.