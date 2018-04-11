У Львові відкриють Центр соціальної підтримки

Львівська міська рада спільно з Українським фондом соціальних інвестицій відкриє в серпні цього року Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і внутрішньо переміщених осіб. Центр запрацює на вул. Угорській, 2а (праве крило), і тут, окрім тимчасового проживання, надаватимуть юридичну та психологічну допомогу, фахівці допомагатимуть шукати роботу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зараз тут триває активна завершальна фаза ремонтних робіт.

«Зараз триває активна фаза виконання робіт з реконструкції приміщень на вул. Угорській, 2 під Центр для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб. Довшим часом ми працювали над коригуванням проекту, оскільки він був виготовлений ще декілька років тому. Активна фаза робіт тривала весь минулий рік, і зараз тривають завершальні роботи. Завершити об’єкт і ввести в дію самий центр ми плануємо в серпні, щоб під кінець року вже могли поселяти людей.

Тут будуть самі приміщення центру, адміністративні приміщення, тренінговий конференц-зал, тобто з 3 до 9 поверху буде знаходитися цей центр. Плануємо, щоб працювали і соціальні працівники, і психологи, і люди, які зможуть допомогти знайти роботу – тобто повний комплекс ресоціалізації, який потрібно людині, для того, щоб певний час тут перебути – до року часу, але за цей час вийти на новий рівень свого життя – знайти роботу, відповідне житло і мати можливість самостійно себе забезпечувати.

Раніше тут був гуртожиток, приміщення були в доволі закинутому стані. Людей, які тут жили, ми переселили в інші приміщення», – розповів Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту ЛМР.

Центр, загальною площею 2205,88 кв. м., розрахований на 90 ліжко-місць. Орієнтовно, від 10 до 15 місць буде передбачено для дітей з числа сиріт, і близько 80 – для осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. Його облаштовують за рахунок коштів бюджету розвитку міста та за кошти гранту від уряду Федеративної Республіки Німеччина, витрата коштів якого контролюється KfW Development Bank, для фінансування проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», що впроваджується Українським фондом соціальних інвестицій у Львові. Попередньо, загальна вартість проекту становить 24,3 млн. грн.

У Центрі будуть обладнані житлові кімнати; кімната для прання, харчоблок (для самообслуговування), санвузол, душова кімната пристосована для людей з обмеженими можливостями, каплиця, кімнати для тренінгів, семінарів, майстер-класів, тощо.

Центр соціальної підтримки – це заклад для тимчасового проживання (перебування) осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем, життєвими звичками і способом життя, внаслідок яких особа частково або повністю немає здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя та брати участь у суспільному житті.

Центр підпорядковуватиметься управлінню соціального захисту Львівської міської ради.