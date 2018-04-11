ОСТАННІ НОВИНИ

25-річного львів’янина, який торгував наркотиками, триматимуть під вартою

Юлія Шпак

|

Львів’янина, який незаконно торгував наркотичними речовинами, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

«Встановлено, що цьогоріч упродовж січня-квітня, зловмисник займався придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом мешканцям Сокальщини наркотичних засобів. Чоловіка затримали правоохоронці у порядку ст.208 КПК України, коли той торгував таблетками «Субітексу», – йдеться у повідомленні.

На даний час Галицьким районним судом м. Львова порушнику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить понад 52 тис грн.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нерест 2018 та боротьба з водними браконьєрами. Все, що потрібно знати про «сезон тиші»

Вже понад тиждень в Україні діє нерестова заборона вилову риби, біоресурсів та раків. У цей період українці повинні не л...

Королі готівки
Наталя ДУЛЯБА
Королі готівки

1 квітня в Україні завершився термін подачі декларацій про доходи за 2017 рік до НАЗК. Львівський портал дослідив деклар...

Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Великдень у Львові: куди варто піти та на що подивитись цими святковими вихідними?

Кожного Різдва та Великодня Львів наповнюється неймовірною атмосферою свята та готує для свої мешканців та туристів чима...

Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Вероніка РОЙ
Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе не...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...