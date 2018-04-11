25-річного львів’янина, який торгував наркотиками, триматимуть під вартою

Львів’янина, який незаконно торгував наркотичними речовинами, триматимуть під вартою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

«Встановлено, що цьогоріч упродовж січня-квітня, зловмисник займався придбанням, перевезенням, зберіганням та збутом мешканцям Сокальщини наркотичних засобів. Чоловіка затримали правоохоронці у порядку ст.208 КПК України, коли той торгував таблетками «Субітексу», – йдеться у повідомленні.

На даний час Галицьким районним судом м. Львова порушнику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить понад 52 тис грн.

Довідково: санкція вказаної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.