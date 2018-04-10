Завтра у Львові вшанують пам'ять в’язнів фашистських концтаборів

На території колишнього концентраційного табору для військовополонених «Шталаг-328» у Львові відбудуться скорботні заходи до Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак, 11 квітня на території біля пам’ятного хреста, що розташований в межах комплексу «Цитадель» (м. Львів, вул. Грабовського, 12), громадськість вшанує пам’ять жертв нацистських концтаборів. Захід розпочнеться об 11.00 год.

У межах заходу запланоували запалення лампадок та покладання квітів до меморіального хреста. Опісля відбудеться поминальна молитва.