Цього місяця у Львові відбудеться Інженерний ярмарок кар’єри

У Львові 25-26 квітня відбудеться «Інженерний ярмарок кар’єри» – виставка провідних компаній, яка дає можливість студентам та всім охочим познайомитися з потенційними роботодавцями і зробити перший крок на шляху до професійного успіху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Зауважимо, що захід відбудеться у IV корпусі Львівської Політехники.

«Інженерний ярмарок кар’єри відбудеться 25-26 квітня у четвертому корпусі Львівської політехніки. Такий захід відбувається уже одинадцятий рік і ми дуже раді, що ця традиція так і тримається, ярмарок розвивається, росте і масштабується.

Це ярмарок з вакансіями, де кожна компанія може себе представити перед студентами, викладачами, розповісти про вакансії, про те, що потрібно, аби потрапити до них на роботу, у якому векторі розвиватися. Ми дуже раді, що студенти можуть знайти собі роботу, а компанії – працівників», – зазначив Андрій Чумак, організатор заходу.

Чого очікувати від цьогорічного Ярмарку Кар’єри: презентацій більше ніж 50-ти провідних компаній з України та Європи ; зустрічі з відомими та успішними людьми, під час яких можна задати актуальні для учасників питання та почути відповіді на них; багато розіграшів та цінних подарунків; company rally: квест, на якому учасники будуть тісно взаємодіяти з компаніями.

«На самому заході ми маємо стенди, де розміщуємо компанії. На цьому ярмарку у нас вже є заявлених 45 компаній, але ми хочемо збільшувати це число. Думаю, на самому ярмарку буде понад 50 компаній», – додала відповідальна за корпоративні зв’язки Оксана Магіс.

«Найголовніше, що отримує студент, коли приходить на цей ярмарок – має змогу заповнити резюме і віддати його усім компаніям-учасникам, яким забажає. Другий етап інтерактиву, на який потрапляє студент, це жива консультація з HR та представниками компаній. Студент може прийти на будь-який стенд і дізнатися про роботу, умови роботи, специфіку самих компаній.

Також самі компанії, які беруть участь у ярмарку, можуть проводити презентації та воркшопи для великої кількості людей.

У нас на самому ярмарку будуть різні розіграші, інсталяції», – зазначив Антон Григуть, менеджер зв’язків з громадськістю.

«Перед ярмарком у нас триватиме тиждень успіху – тиждень лекцій та воркшопів. Компанії будуть вчити тому, кого ж шукають роботодавці. Будуть люди, які розповідатимуть свої історії, аби показати, що досягти успіху можна і до 30-ти років», – зазначила Дар’я Медведєва, відповідальна за контент.