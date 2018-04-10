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Сімейна сварка на Сихові завершилась різаниною

Олена Карп'юк

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Суд помістив під домашній арешт 50-річну жінку за те, що під час сварки вона вдарила свого чоловіка ножем у живіт. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

Напередодні Великодня, 6 квітня, у Сихівський відділ поліції надійшла інформація від медиків про те, що в одну зі львівських лікарень доставлений 59-річний чоловік із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини.

Під час опитування донька потерпілого, 21-річна місцева мешканка, повідомила правоохоронцям, що повернувшись увечері додому, побачила закривавленого батька і викликала «швидку». Мати розповіла доньці, що між ними виникла сімейна сварка, тому вона вдарила чоловіка ножем у живіт.

Його 50-річній дружині повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Його вчинення карається позбавленням вол на строк від п’яти до восьми років.

Суд обрав зловмисниці міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

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