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Під час Великодніх свят на Львівщині затримали трьох горе-мандрівників, які хотіли нелегально потрапити до Польщі

Юлія Шпак

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Під час Великодніх вихідних на Львівщині затримали трьох горе-мандрівників, які намагались нелегально потрапити до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Мостиського прикордонного загону.

 

Так, на ділянці відділу «Краківець», що на українсько-польському кордоні, місцеві мешканці повідомили прикордонникам про незнайомців, азіатської зовнішності, які перебували в населеному пункті. В ході перевірки інформації група реагування правоохоронців знайшла та затримала двох іноземців, без документів, зі слів – громадяни Азербайджану. На меті чоловіки віком 34 та 30 рокків мали незаконно дістатися сусідньої Польщі.  Громадян прикордонники затримали в адміністративному порядку.

Згодом на іншому відділі прикордонної служби – «Шегині», прикордонники затримали ще одного горе-мандрівника. На цей раз пішки до Польщі прямував 44-річний українець, житель Івано-Франківщини. Аналогічно попередньому випадку, інформацію про невідомого передали правоохоронцям пильні жителі прикордоння. Рішення у справах щодо спроб незаконного перетинання державного кордону України прийматиме суд.

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