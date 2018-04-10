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На Шпитальній до серпня буде обмежений рух транспорту

Дарина Смеречанська

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На вул. Шпитальна, 11 майже чотири місяці буде обмежено рух транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 11 квітня, з 09.00 год, і до 20.00 год 1 серпня 2018 року, буде обмежений рух транспорту на вул. Шпитальна, 11.

У зв’язку з проведенням будівельних робіт на половині проїзної частини дороги на вул. Шпитальна, 9-11, від завтра, 11 квітня, з 09.00 год, і до 20.00 год 1 серпня 2018 року, буде обмежено рух транспорту на вул. Шпитальна, 11. Роботи виконує ТзОВ «Діброва».

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

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