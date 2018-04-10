На Львівській залізниці відновили рух потягів після аварії

Сьогодні, 10 квітня, о 9-й годині відновлено для руху колії по станції Задвір’я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

«Рух вантажних та пасажирських поїздів дільницею Львів–Красне головного ходу магістралі здійснюється в штатному режимі. Фахова комісія продовжує роботу зі встановлення причин сходу вантажних вагонів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 квітня 2018 року близько дев’ятої години ранку на станції Задвір’я Львівської дирекції залізничних перевезень стався схід 10 порожніх вагонів вантажного поїзда. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, однак схід вагонів спричинив незручності для пасажирів пасажирських і приміських поїздів, які не змогли вчасно виконати свої рейси. Оскільки на час виконання аварійно-відновлювальних робіт на зазначеній ділянці було призупинено рух парною колією, Львівська залізниця організувала пропуск цих поїздів вільними для руху коліями, зокрема по непарній колії Красне–Задвір’я–Борщовичі та по боковій колії станції Задвір’я.

Тим часом спеціалізовані підрозділи Львівської залізниці оперативно прибули на місце події для виконання відновлювальних робіт. Близько третьої години ночі відбудовні поїзди Львів та Здолбунів підняли всі вагони, що зійшли з колії, а колійники, енергетики та зв’язківці продовжили комплекс робіт із відновлення інфраструктури.