Пасажирські потяги можуть запізнюватися на дві години через аварію на Львівській залізниці

Сьогодні, 9 квітня 2018 року, близько 9-ї години на станції Задвір’я Львівської дирекції залізничних перевезень стався схід 10 вагонів вантажного поїзда. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі на зазначеній ділянці призупинено рух парною колією, що призвело до затримки низки пасажирських поїздів. Пр це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

«Залізничники організували резервні маршрути для пропуску поїздів, зокрема рух організовано по непарній колії Красне-Задвір’я-Борщовичі і по боковій колії станції Задвір’я. Час затримки пасажирських поїздів становить від 30 хв. до 2 год», – йдеться у повідомленні.

Також зазначають, що на місце події для ліквідації наслідків сходу та відновлення руху поїздів оперативно виїхали аварійно-відновлювальні підрозділи та спеціальна техніка Львівської залізниці. На місці працює експертна комісія, що встановлює причини сходу вагонів.