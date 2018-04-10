Кліщі наступають: мешканців Львівщини закликають бути обережними під час відпочинку в лісі

Із початком весни в лісах і парках активізуються кліщі. Тому, мешканців області закликають бути обережними під час під час прогулянок та відпочинку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Ці паразити переносять небезпечні інфекції, зокрема хворобу Лайма та вірусний енцефаліт. Кліщі найбільш поширені у листяних і хвойних лісах, зарослях чагарників, на густо порослих високою травою галявинах і луках, на берегах річок і сонячних схилах гір. Кліщі зустрічаються не тільки в лісі, але і на дачних ділянках, в міських парках або в скверах.

Найпростішим і надійним засобом профілактики захворювань, які переносять кліщі – це запобігання потраплянню на людину цих паразитів. Під час відвідування місць із можливою наявністю паразитів рекомендується:

– одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, який щільно прилягає до тіла одяг, а також одягати головний убір;

– проводити під час прогулянки само- та взаємоогляди через кожні 2 години і ще раз удома. Особливо ретельно потрібно обстежувати волосянисті ділянки тіла;

– звільняти від сухої трави, гілок, хмизу в радіусі 20-25 м місце для привалів, нічного сну на природі;

– вдома одразу змінювати одяг, ретельно його оглядати, випрати і випрасувати. Не можна залишати цей одяг біля ліжка чи спати в ньому. Витрушування одягу не позбавляє від кліщів;

– якщо разом з вами на природі перебували ваші хатні тварини – їх теж слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання.

Укус цих комах ми практично не відчуваємо завдяки анестезувальній дії їхньої секреції. Улюблені місця комах ті, де шкіра найбільш тонка: пахова область, під коліном, шкіра голови. Виявивши на своєму тілі кліща, необхідно одразу звернутися до лікаря.