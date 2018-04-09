Вночі патрульні затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі

У Львові за підозрою у розбійному нападі патрульні затримали мешканця Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівської області.

Близько 4 години ранку патрульні 3 батальйону отримали виклик про розбій на вулиці Генерала Чупринки. У 30-річного потерпілого невідомі зірвали золотий ланцюжок та завдали тілесні ушкодження. Інспектори одразу зв’язалися із заявником аби передати в орієнтування зловмисників. До пошуків долучилися ще два екіпажі.

На вулиці Сахарова патрульні помітили підозрілу особу, яка одразу змінила напрямок руху і почала нервувати. Чоловіка зупинили, провели поверхневу перевірку. На місце викликали слідчих.

Згодом, потерпілий упізнав особу, яка з ще одним невідомим вчинив щодо нього злочин. Затриманим виявився 27-річний мешканець Яворівського району. Справу передали слідчим.