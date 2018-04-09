У Львові патрульні знайшли 2-річного хлопчика, який годину сам гуляв містом

У Львові патрульні розшукали 2-річного хлопчика, який без взуття та сам гуляв містом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Патрульних напередодні після обіду, викликали небайдужі на вулицю Смерекову. За словами заявниці, вона виявила хлопчика віком приблизно 2 роки, який не вміє ще говорити без взуття та супроводу дорослих.

Інспектори негайно прибули на місце і посадивши в патрульний автомобіль малюка, розпочали пошуки рідних. Обстеживши три вулиці, опитавши людей патрульні орієнтовно за півгодини виявили дідуся хлопчика. А вже згодом встановили і матір. 28-річна жінка перебувала в очевидному стані алкогольного сп’яніння і не помітила, як дитина пішла з квартири.

За словами дідуся, вони приїхали до нього в гості з іншого району Львова. Приблизно одну годину дитина гуляла сама на вулиці.