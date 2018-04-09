Сьогодні – другий день Великодня або Поливаний понеділок

У християн східного обряду настала Світла седмиця – так називається тиждень після Великодня. У цей період, особливо в перший, другий і третій день Великодніх свят, годилося бути ситим, добре одягненим і мати при собі гроші, пише Укрінформ.

Другий день Великодніх свят називався Волочильним, Обливальним, Поливаним або Водяним понеділком.

У понеділок після Великодня українці ходили по гостях, тобто «волочилися», звідси й назва – «Волочильний понеділок». При зустрічі люди христосувалися, обмінювалися писанками або крашанками, зичили всіляких гараздів.

Звичай поливання водою сягає корінням ще доби язичництва. Подібні дії вважалися очисними, так само як і на Водохреща, Чистий четвер чи на Купала. Коли рано-вранці до криниць чи до річки приходили дівчата, на них уже чатували парубки й обливали водою.

З цим обрядом, особливо в західних областях України, пов’язана ще одна дія: дівчина, яку хлопець облив водою, мала подарувати йому писанку.

Варто зазначити, що для львів’ян та гостей міста 9 квітня 2018 року відбудеться традиційне загальноміське свято «Поливаний понеділок». Святкові обливання водою пройдуть на площі Ринок вже п’ятий рік поспіль. Тут облаштують спеціальний мокрий майданчик із зонами доступу до води.

Обливання відбуватимуться з 12.00 год. і триватимуть до 15.00 год. Поливання в інші години та за межами пл. Ринок – не дозволено, тому за порядком стежитимуть працівники поліції та «Муніципальна варта». У зв’язку з поливанням, з 12.00 до 15.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме.

Водні баталії проходитимуть просто неба. У Львівводоканалі повідомляють, що під час роботи установок зазвичай використовується до 20 метрів кубічних питної води.

Організатори заходу просять учасників заздалегідь подбати про змінний одяг та бажають файної традиційної забави.

Також Львівський портал раніше писав, що через святкове поливання водою з 12:00 до 15.00 год. електротранспорт на площі Ринок не курсуватиме.