Великодні богослужіння на Львівщині зібрали понад 1,5 млн вірян

На Львівщині цьогорічні Великодні богослужіння стали наймасовішими в Україні, адже на службу до храмів зібралися більше 1,5 млн осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції України.

Участь у Великодніх богослужіннях в Україні взяли понад 6,8 мільйонів вірян. Найчисленніші культові відправи відбулися у Львівській (1,59 млн), Дніпропетровській (880 тис.), Київській (497 тис.) та Чернігівській (365 тис.) областях.

Публічну безпеку і порядок у Великодню ніч в Україні забезпечували майже 24 тис. правоохоронців.

«Завдяки вжитим правоохоронним заходам, а також завдяки порозумінню з боку громадян порушень публічної безпеки та порядку не допущено», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на час Великодніх свят на Львівщині правоохоронці чергуватимуть біля храмів, у Шевченківському гаю, а кінологи й вибухотехніки працюватимуть у посиленому режимі.