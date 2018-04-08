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На Львівщині в посиленому режимі працюють кінологи та вибухотехніки

Олена Карп'юк

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На час Великодніх свят на Львівщині правоохоронці чергуватимуть біля храмів, у Шевченківському гаю, а кінологи й вибухотехніки працюватимуть у посиленому режимі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

 

«Основне, на що звертатимуть увагу поліцейські – це попередження порушень публічного порядку під час Великодніх богослужінь та в Обливаний понеділок. Правоохоронці нестимуть службу біля кожного храму, а також у місцях проведення масових заходів. У Львові це, у першу чергу, – центральна частина міста, «Шевченківський гай» та інші, у районах – площі, де проводитимуться урочистості та святкування», – розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

Також на час Великодніх світ збільшать кількість слідчо-оперативних груп для якнайшвидшого реагування на злочини та правопорушення, у посиленому режимі працюватимуть вибухотехніки та кінологи, щоб швидко реагувати на виявлення небезпечних та підозрілих предметів

Правоохоронці звертаються до усіх мешканців Львова та області з проханням бути взаємоввічливими та толерантними. Не порушуйте публічний порядок, а у випадку якщо станете очевидцем скоєння злочину чи правопорушення, негайно звертайтесь до поліцейських або телефонуйте на оперативну лінію 102.

Також не забувайте під час поїздок дотримуватись Правил дорожнього руху та не сідайте за кермо напідпитку!

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