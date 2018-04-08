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Великдень проти львівських маршруток: на дороги міста виїхала третина автобусів

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 8 квітня, у період із 09:00 до 09:32 год., на дороги Львова виїхали 163 автобуси. А на 16 маршрутів взагалі не виїхала жодна машина. Про це Львівському порталу повідомили у ГО «За якісний транспорт».

 

Згідно з даними GPS-трекерів, наразі автобуси відсутні на таких маршрутах: №1а, 2а, 4а, 7, 12, 19, 26, 27, 30, 35, 38, 48, 49, 54, 56, 52 (експрес пл.Різні – АС «Західна»).

Маршрути, на яких курсує один автобус: №17, 18, 21, 22, 24, 39, 33, 55.

Маршрути, на яких курсують два автобуси: №10, 11, 42.

Маршрути, на яких курсують три автобуси: №5а, 8, 29, 31, 37, 40, 43, 44, 47а.

Зазначимо, У вихідні дні на маршрутах Львова мають курсувати 507 автобусів (така кількість автобусів на вихідні зафіксована у договорах до 31 грудня 2016 року).

Як повідомляв Львівський портал раніше, у місті збільшили кількість тролейбусів №11, до прямують до Сихівського цвинтаря.

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