У Львові збільшили кількість тролейбусів №11, що курсують до Сихівського кладовища

Від сьогодні, 8 квітня, і до 9, 14-15 квітня у Львові збільшили випуск тролейбусного маршруту №11, що курсує до Сихівського кладовища. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

У вихідні та святкові дні, 7, 8, 9 квітня, львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть відповідно до випуску вихідного дня у зв’язку із суттєвим зменшенням пасажиропотоку.

Однак випуск тролейбусного маршруту №11 (вул. Шота Руставелі – Сихівське кладовище) на період свят збільшать.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» запевняє, що у святкові дні громадський електротранспорт Львова курсуватиме відповідно до графіків та у достатній кількості.