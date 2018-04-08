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У Львові збільшили кількість тролейбусів №11, що курсують до Сихівського кладовища

Олена Карп'юк

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Від сьогодні, 8 квітня, і до 9, 14-15 квітня у Львові збільшили випуск тролейбусного маршруту №11, що курсує до Сихівського кладовища. Про це Львівському порталу повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

 

У вихідні та святкові дні, 7, 8, 9 квітня, львівські трамваї та тролейбуси курсуватимуть відповідно до випуску вихідного дня у зв’язку із суттєвим зменшенням пасажиропотоку.

Однак випуск тролейбусного маршруту №11 (вул. Шота Руставелі – Сихівське кладовище) на період свят збільшать.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» запевняє, що у святкові дні громадський електротранспорт Львова курсуватиме відповідно до графіків та у достатній кількості.

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