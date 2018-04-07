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На свята у Львові поменшає трамваїв та тролейбусів

Омелян Шевчук

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У вихідні та святкові дні, 7, 8, 9 квітня, львівські трамваї та тролейбуси, у зв’язку із суттєвим зменшенням пасажиропотоку, курсуватимуть відповідно до випуску вихідного дня. Нікого з водіїв у примусову відпустку чи вихідний день не відправляють. Про це повідомили в ЛКП «Львівелектротранс».

 

Випуск тролейбусного маршруту №11, що курсує до Сихівського кладовища, буде вдвічі збільшений 8, 9 та 14, 15 квітня.

Адміністрація ЛКП “Львівелектротранс” запевняє, що у святкові дні громадський електротранспорт Львова курсуватиме відповідно до графіків та у достатній кількості.

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