У Львові молились за загиблих воїнів АТО

Сьогодні, 8 квітня, на Личаківському кладовищі на місці поховання воїнів АТО відбулась спільна поминальна молитва. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.
Спільна поминальна молитва розпочалось о 14.00 год. на полі почесних поховань №76. Участь взяли представники духовенства, родини загиблих Героїв, громада міста.
Молитву очолив Голова Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ, настоятель Гарнізонного храму св. ап. Петра і Павла отець Степан Сус.
Нагадаємо, сьогодні у Львові також організували Великодній сніданок для півтисячі потребуючих.
Олена Карп'юк