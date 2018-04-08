У Львові півтисячі потребуючих нагодували Великоднім сніданком

Сьогодні, о 12:00 год., у Львівському палаці мистецтв Спільнота взаємодопомоги «Оселя» організувала для півтисячі потребуючих людей святковий сніданок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На благодійному сніданку зібралися ті, хто позбавлений радості сімейного святкування та родинного затишку, а також ті, які щочетверга приходять скуштувати гарячого борщу до Порохової вежі.

За великими столами у залі людей пригощали паскою, м’ясними стравами, борщем, голубцями, яйцями, пампушками та іншими стравами.

Щороку до організації сніданку долучаються небайдужі компанії і громадські організації.

Додамо, сьогодні також Великодні сніданки для потребуючих відбулись у дворику школи №62 (вул. Театральна, 15) та у Центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб (вул. Кирилівська, 3а).