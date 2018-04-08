На відновлення доріг в Україні щороку потрібно виділяти близько 200 млрд грн, – експерт

За словами екс-радника голови «Укравтодору» Андрія Мартенса, щоб відновити головні українські дороги, держава щороку має виділяти близько 200 млрд грн. Про це пише УНІАН, передає Львівський портал.

За словами Мартенса, середня вартість ремонту 1 км дороги в Україні становить близько 20 млн грн. Тому аби відновити головні дороги країни, необхідно щорічно виділяти близько 200 млрд грн.

«Якщо виходити з того, що ремонтувати треба 10 тис. км доріг щорічно, то необхідно мінімум 200 млрд на рік виділяти на те, щоб відновити наші дороги», – розповів Андій Мартенс.

Зазначимо, раніше радник голови «Укравтодору» Олександр Кава заявляв, що в Україні 94%, або 160 тис. км доріг державного та місцевого значення експлуатується у понад встановлені нормативи, а для приведення їх у належний стан необхідно ремонтувати не менш як 10-12 тис. км щороку.

Загальна протяжність українських доріг разом із вулично-дорожніми мережами становить близько 430 тис. км. За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.

Як повідомляв Львівський портал раніше, Уряд змусив підрядників давати до 10 років гарантії на відремонтовані в Україні дороги.